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Kahramanmaraş Jandarmadan kaçan sürücülerin otomobillerinde çalıntı inekler varmış

Jandarmadan kaçan sürücülerin otomobillerinde çalıntı inekler varmışKahramanmaraş'ta, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 otomobil sürücüsü, kovalamaca sonunda durduruldu.

22.08.2019 12:25
Kahramanmaraş Jandarmadan kaçan sürücülerin otomobillerinde çalıntı inekler varmış
Jandarmadan kaçan sürücülerin otomobillerinde çalıntı inekler varmış
Kahramanmaraş'ta, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 otomobil sürücüsü, kovalamaca sonunda durduruldu. Araçların arka koltuklarında çalıntı olduğu belirlenen 2 inek ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında, Kapıçam- Tevekkeli yolunda meydana geldi. Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken, peş peşe giden 46 VG 958 ile 44 EP 987 plakalı otomobillerin sürücülerini durdurmak istedi. Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sürücüler, bir süre sonra durdurulurken, araçlarda inceleme yapan ekipler, arka koltuklarda 2 inek gördü. Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K. (28), U.S. (36), H.B. (28), M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Otomobiller de içindeki ineklerle jandarma bahçesine çekildi.
Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.
Kahramanmaraş Jandarmadan kaçan sürücülerin otomobillerinde çalıntı inekler varmış

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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