KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldıKAHRAMANMARAŞ'ta yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
19.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:44
KAHRAMANMARAŞ'ta yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan kentte fırın, eczane gibi işletmelerin açık olmasına izin verilirken, vatandaşların yasağa uyarak dışarı çıkmadığı görüldü. Ekmek, ilaç ve hastane gibi zaruri ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkanlara izin verilen şehirde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de yasağa uymayanlara idari para cezası uyguluyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş, Güncel