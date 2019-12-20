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Kahramanmaraş kamyon ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 yaralıKahramanmaraş'ta, kamyon ile çarpışan otomobil takla attı.

20.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:19
Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
'ta, kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, iki sürücü de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bulvarı'ndan gelen Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı Hakan K. yönetimindeki 34 GP 5281 plakalı kamyon ile Trabzon Bulvarı'ndan gelen Raşit B.'nin kullandığı 46 FJ 463 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Otomobilin sürücü kapısı damperine takılan kamyon ise devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen kamyonun damperindeki çamur ise otobüs durağına ve yola savruldu.
Her iki araç sürücüsünün yaralandığı kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Hakan K. ile Raşit B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'nın tek şeridi yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapalı kaldı. Çamurun belediye görevlilerince temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kahramanmaraş kamyon ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Kahramanmaraş, Kadıoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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