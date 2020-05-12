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KAHRAMANMARAŞ Kamyonet devrilip otobüse çarptı 1 yaralı

Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildikten sonra halk otobüsüne çarptı.

12.05.2020 01:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:14

Kamyonet devrilip otobüse çarptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildikten sonra halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonetten itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Batı Çevre Yolu üzerindeki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Hızlı olduğu öne sürülen Metehan Bostan yönetimindeki 46 LD 359 plakalı kamyonet, kavşakta kontrolden çıkıp devrildikten sonra Mustafa Bozkaya'nın kullandığı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Bozkaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada kamyonet hurdaya dönerken, içinde sıkışan sürücü Metehan Bostan'ı kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine sürücünün babası gelerek ekiplerden oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Baba daha sonra kurtarma çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. İtfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı kamyonet sürücüsü Bostan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ Kamyonet devrilip otobüse çarptı 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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