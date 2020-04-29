Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KAHRAMANMARAŞ Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi

Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı beklediKAHRAMANMARAŞ'ta, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü İsa Kara, aracının üzerine çıkarak, yardım istedi.

29.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:05
Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
KAHRAMANMARAŞ'ta, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü İsa Kara, aracının üzerine çıkarak, yardım istedi. Kara, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giden İsa Kara, direksiyon kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine Kara, aracıyla sulama kanalına uçtu. Kara, suya gömülen otomobilden kurtuldu ve üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Sulama kanalının ortasındaki Kara'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kara, itfaiye merdivenine bağlanan iple itfaiye eri tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan İsa Kara, kendisini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti. KAHRAMANMARAŞ Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Bakanlık’tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Haberler
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD’li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haberler
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Rusya'da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru kamerada - Haber 15:32: Meram Belediyesi zabıta ekipleri denetimlere devam ediyor - Haber 15:32: Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor - Haber 15:32: Edirne Valiliği 135 bin maske dağıttı - Haber 15:32: Garsonun şiir kitabı yayımlandı - Haber 15:24: Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı - Haber 15:17: Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı - Magazin 14:51: Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin