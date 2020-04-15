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KAHRAMANMARAŞ Kardeşi için belediye başkanından doğum günü pastası istedi

Kardeşi için belediye başkanından doğum günü pastası istediKAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Burak Yaman (8), kız kardeşi Aleyna'nın (3) doğum gününü kutlamak için Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a sosyal medyadan mesaj atarak pasta ve oyuncak istedi.

15.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:51
Kardeşi için belediye başkanından doğum günü pastası istedi
KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Burak Yaman (8), kız kardeşi Aleyna'nın (3) doğum gününü kutlamak için Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a sosyal medyadan mesaj atarak pasta ve oyuncak istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Okay, önce zabıtalarla Aleyna'nın pasta ve hediyesini gönderdi, sonra da Burak'ı görüntülü arayıp kardeşinin doğum gününü kutladı.
Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan Burak Yaman, kardeşi Aleyna'nın doğum gününü kutlamak istedi ancak olmadı. Kardeşinin doğum gününü kutlayamayan Burak, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a sosyal medyadan mesaj atarak kardeşi için doğum günü pastası ve oyuncak istedi.
Mesajı gören Okay, "Çocuğumuzun isteğini hemen yerine getirelim" diyerek personele talimat verdi. Zabıta ekipleri Burak'ın mesaj attığı sosyal medya hesabından aileyle irtibata geçip adresi aldıktan sora Aleyna için doğum günü pastası hazırlattı. Ekipler pastanın yanında hem Aleyna'ya hem de ağabeyi ve kardeşine de hediye alıp Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.
BAŞKAN GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Zabıta ekibini karşısında görünce çekinen Aleyna, daha sonra ağabeyi Burak ile birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Ardından zabıta ekipleri Aleyna ve kardeşlerinin hediyelerini verdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da aileyi görüntülü arayarak Aleyna'nın doğum gününü kutladı. Başkanla görüntülü konuşan Burak, "Başkanım teşekkür ederim, kardeşim ve beni mutlu ettiğiniz için" dedi.
Çok sevdiği kardeşinin doğum gününün kutlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Burak Yaman, "Kardeşimin doğum gününü kaçırdığımız için canım sıkıldı. Kardeşime bir sürpriz yapmak için Belediye Başkanına mesaj atıp pasta ve hediye istedim. Dışarıya çıkamadığım için başkana mesaj attım" dedi. KAHRAMANMARAŞ Kardeşi için belediye başkanından doğum günü pastası istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Dulkadiroğlu, Necati Okay, Güncel
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