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Kahramanmaraş karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3)50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi.

26.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:26
Karın etkisi altındaki 'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (3)
50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİ
'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi. TEİAŞ'ın kopan 154 bin voltluk iletim hattındaki arızayı gidermesinin ardından AKEDAŞ da ilk etapta şehir merkezine elektrik enerjisini verdi. Salı günü saat 18.00 sıralarında karanlığa gömülen ilçe, 50 saatlik bir çalışmanın sonunda aydınlatıldı.
Birçok direk devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle ilçenin tamamına elektrik enerjisi verilmediği, bu arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Kahramanmaraş karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: DHA


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