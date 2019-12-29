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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:37
kara yolunda kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kara yolunun Ahmet Eskalen tüneli çıkışında Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plaka otomobil, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Aynı güzergahta seyreden 7 otomobil de çarpıştı. Kazada bir birine yardım etmeye çalışanlara da bir başka bir otomobilin çarpması sonucu sürücülerden İsmail Gülmez (30) ile otomobillerdeki Fatih Silin (43) ve Cemal Gülmez (44) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tünelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza yapan otomobile diğer sürücülerin yardım etmesi yer alıyor. Daha sonra hızla gelen bir otomobil de kazaya yardım edenlere çarpıyor. Bu sırada otomobile binmek isterken bir kişi çarpmanın etsiyle havada savrulması görüntülerde yer alıyor.
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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