Haberler » Güncel » Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Haber

Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri yolu çift yönlü araç trafiğine kapatılırken, okullar yarın tatil edildi.

24.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:15 Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu çift yönlü araç trafiğine kapatılırken, okullar yarın tatil edildi.
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış ve kar yağışı Kahramanmaraş'ta etkisini artırdı. İl merkezinde sağanak yağış etkili olurken, kuzey ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Göksun ilçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı 32 mahalleye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.
Göksun Belediyesi karla kaplı yolları temizlemek için tüm ekiplerini seferber ederken, trafik ekipleri Kahramanmaraş-Kayseri yolunu güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturan sürücüler ise, yol kenarlarında bulunan tesislere sığındı.
(İHA)

Kahramanmaraş, Kayseri, Göksun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40   Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı (2) - Haber
23:40   Çocukları taciz ettiği iddia edilen kişi, tutuklandı - Haber
23:39   Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi - Haber
23:38   Beyoğlu'ndaki Saınt Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi - Haber
23:38   Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:28   İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar - Haber
22:26   Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
24.12.2019 23:44:07