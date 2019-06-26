26.06.2019 15:30
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KAHRAMANMARAŞ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU, TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmraş'ta kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Necmi Gök (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmraş'ta kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Necmi Gök (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda meydana geldi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 çocuk babası Necmi Gök yönetimindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, C.Ö. yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, polis memuru Gök yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Necmi Gök, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Necmi Gök için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Ulu Camii'de düzenlenen törene, Necmi Gök'ün ailesi, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Kıvrak ve vatandaşlar katıldı.
Uğur Aladağ ve Faruk Karaduman, namaz öncesi Gök'ün eşi Zübeyde Gök ile babası Haydar Gök'e ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Necmi Gök'ün cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.KAHRAMANMARAŞ KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU, TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA
Kayseri , Gaziantep , Kahramanmaraş , Güncel

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