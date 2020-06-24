KAHRAMANMARAŞ Kazada yaralanan sürücü, ölen arkadaşının başında bekledi

Kazada yaralanan sürücü, ölen arkadaşının başında beklediKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet elektrik diğerine çarparak takla attı.

24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:06
Kazada yaralanan sürücü, ölen arkadaşının başında bekledi
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet elektrik diğerine çarparak takla attı. Kazada Mehdi Has (55) hayatını kaybederken, hafif yaralanan sürücü Mehmet Kaya, ekipler gelene kadar arkadaşının başında bekledi.
Kaza, sabah saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu'nun Çatak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Elbistan'dan Adana'ya giden Mehmet Kaya yönetimindeki 46 ES 264 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarparak, takla attı. Kazada, Mehdi Has olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Kaya ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bu sırada Mehmet Kaya, Mehdi Has'ın cansız bedeninin başında uzun süre bekledi. Kazayı hafif yaralı atlatan Mehmet Kaya daha sonra ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehdi Has'ın cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. KAHRAMANMARAŞ Kazada yaralanan sürücü, ölen arkadaşının başında bekledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Kaya, Andırın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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