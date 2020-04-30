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KAHRAMANMARAŞ Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü

Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndüKAHRAMANMARAŞ'ta, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil kontrolden çıkarak 5 araca çarptı.

30.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:43
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü
KAHRAMANMARAŞ'ta, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 NT 402 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ilk önce önünde seyreden Necati Debgici'nin kullandığı 46 KY 957 plakalı otomobile çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil daha sonra park halindeki 4 araca daha çarparak, takla attı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 46 NT 402 plakalı otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Park halindeki 46 KY 636 plakalı otomobili kullanılamaz hale gelen Ali Dinler, kazaya neden olan sürücünün aşırı hızlı olduğunu öne sürerek, "Araç çok hızlı geliyordu. 5 aracı birbirine kattı, kendisi de yolun ortasına uçtu. Benim aracım şu anda pert durumda ve çarpan kişiden şikayetçiyim" dedi. KAHRAMANMARAŞ Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Alparslan Türkeş Bulvarı, Güncel, Haber

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