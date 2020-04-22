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KAHRAMANMARAŞ Küçük Gülsüm, kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Küçük Gülsüm, kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladıKAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Gülsüm Gökkaya (5), Milli Dayanışma kampanyasına destek olmak için kumbarasını jandarmaya teslim edip oyuncak istedi.

22.04.2020 23:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:18
Küçük Gülsüm, kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Gülsüm Gökkaya (5), Milli Dayanışma kampanyasına destek olmak için kumbarasını jandarmaya teslim edip oyuncak istedi. Jandarma da küçük Gülsüm'e duyarlılığından dolayı teşekkür edip bir gün sonra istediği oyuncağı hediye etti.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Pazartesi günü kırsaldaki Yenidemir Mahallesi'nde maddi durumu iyi olmayanlar için ödenen sosyal yardım paralarını dağıtırken, önlerine Gülsüm Gökkaya çıktı. Elinde sarı kumbarası ile trafik aracının önünü kesen küçük Gülsüm, "Ben, Biz Bize Yeteriz kampanyasına kumbaramı bağışlıyorum ve sizden de doktor seti istiyorum" dedi.
'CUMHURBAŞKANINA SELAMLAR GÖNDERİYORUM'
Gülsüm Gökkaya'nın davranışı karşısında duygulanan trafik timleri, kumbarayı tutanak karşılığında ailesinden teslim aldı. Jandarma, bir gün sonra Gülsüm'ün evine oyuncak doktor seti ve yeni bir kumbarayla gitti. Jandarma görevlilerini "Hoş geldiniz" diye karşılayan Gülsüm Gökkaya, hediyeler için teşekkür ederken, "Biz bize yeteriz Türkiye'm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da selamlar gönderiyorum" dedi.
O anları kaydeden Yenidemir Mahalle Muhtarı Mustafa Kamalak ise Gülsüm'ün kumbarasını bağışlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Televizyonda gördüğü haberlerden etkilenmiş ve 'Jandarma amcaları görürsem ben de kumbaramı vereceğim' demiş. Sosyal yardım paralarını dağıtırken birden önümüze çıkıp askerlere seslendi ve kumbarasını kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi, sonra da oyuncak istedi. Gülsüm bizleri hem duygulandırdı hem de mutlu etti, jandarma da bir gün sonra hediyesini getirdi" diye konuştu. KAHRAMANMARAŞ Küçük Gülsüm, kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Gökkaya, Güncel , Haber
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