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KAHRAMANMARAŞ Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira ceza

Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira cezaKAHRAMANMARAŞ'ta bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin 575 lira para cezası kesildi.

08.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:52
Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira ceza
KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin 575 lira para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehit Evliya Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Evi bir süre takibe alan ekipler, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 4'ü kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Masalarda iskambil kağıtları ile 150 lira kumar parası ele geçirildi.
UYUŞTURCUDAN ARANIRKEN KUMAR MASASINDA YAKALANDI
Polisler tarafından kimlik kontrolü yapılan kişilerden Ahmet K.'nın uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler maske takıldıktan sonra gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan 18 bin 900 lira, bunlardan 4'üne ayrıca kumar oynamaktan 3 bin 675 lira olmak üzere toplam 22 bin 575 lira idari para cezası kesildi. Ev sahibi hakkında da adli işlem başlatılırken, evin de mühürleneceği belirtildi. KAHRAMANMARAŞ Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 6 kişiye 22 bin 575 lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahlak Büro Amirliği, Güncel, Haber

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