Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KAHRAMANMARAŞ Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yediKAHRAMANMARAŞ'ta, ehliyetsiz T.K., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobille dışarı çıktı.

03.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:44
Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi
KAHRAMANMARAŞ'ta, ehliyetsiz T.K., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobille dışarı çıktı. Polise yakalanan ve lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını belirten T.K.'ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 392'lira, 3701 lira da trafik cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira ceza yazıldı.
Atatürk Bulvarı'nda 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K., Kıbrıs Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracının egzozunun abartı ses geldiğini fark eden ekipler; yaptıkları incelemede ehliyeti olmayan T.K.'nın otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti. Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını ifade eden T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası yazıldı.
Polislerin idari işlemleri yapmasının ardından araç sigortası olmadığı için trafikten de men edilerek otoparka çekildi. Ruhsat sahibine de aracın sigortasını yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı öğrenildi. KAHRAMANMARAŞ Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Kıbrıs, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Bayat'ta yemek yapabilecek durumda olmayanlara yemek dağıtılıyor - Haber 15:55: Sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltı - Haber 15:55: Hayırsever ilçe esnafından hastaneye televizyon bağışı - Haber 15:55: Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması - Haber 15:55: Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Malatya'da sessizlik hakim - Haber 14:46: Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 14:46: Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı - Haber 14:05: İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor - Haber 14:01: Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı - Haberler 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin