27.06.2019 11:07
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Kahramanmaraş'lı Elif Ana'nın hayatı film oluyor

Kahramanmaraş

– KAHRAMANMARAŞ'TA yardımseverliği ile bilinen ve ermiş kabul edilen Elif Ana'nın hayatı film oluyor.

– KAHRAMANMARAŞ'TA yardımseverliği ile bilinen ve ermiş kabul edilen Elif Ana'nın hayatı film oluyor. Senaryosunu usta oyuncu Semra Dinçer 'in kaleme alacağı filmin çekimleri Ağustos ayında başlayacak.

1908'de Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor. Hüseyin Usta, Ökkeş Sevimli ve oyuncu Kazım Çarman'ın İsviçre 'de kurdukları Life is a Movie Film Prodüksiyon A.Ş tarafından uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları filmin hazırlıklarının başladığı ve filmin Elif Ana'nın doğup büyüdüğü Maraş'ta çekileceği açıklandı.

Senaryosunu usta oyuncu Semra Dinçer'in kaleme alacağı filmin müziklerini ise uluslararası film festivallerinde Türkiye 'yi temsil eden ve ödülle dönen İrsel Çivit üstlenecek. Projede ayrıca Kosova 'lı yapımcı Selim Qerka ve Kosova'nın ünlü televizyon yıldızı Arbnora Ademaj da yer alacak.

Filmin yapımcıları İsviçre'den yaptıkları açıklamada "Böylesine etkileyici bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasından dolayı çok mutluyuz. Elif Ana'nın hayatını beyaz perdeye biyografi türünde uyarlıyoruz ve oyuncu kadromuzla olay yaratacağız" dedi.
Ekip, çekimlerin ağustos ayında başlayacağını ve 6 hafta süreceğini duyurdu.

ELİF ANA KİMDİR?

Sağlığında insanların yardımına koşmasıyla tanınan ve ermiş olduğuna inanılan Elif Ana'nın asıl adı Elif Sungur'dur. 1991 yılında vefat edene kadar Akdemir köyünde yaşamıştır. Yaşadığı köyde bulunan türbesi, her yıl yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce ziyaretçi ağırlamaktadır.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Semra Dinçer , Kahramanmaraş , Kültür Sanat

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