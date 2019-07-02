02.07.2019 19:27
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KAHRAMANMARAŞ Makine imalathanesinde kazan patladı 1 işçi yaralı

Makine imalathanesinde kazan patladı 1 işçi yaralıKahramanmaraş'ta, makine imalathanesindeki kazanda yapılan basınçlı test sırasında, patlama meydana geldi.

Makine imalathanesinde kazan patladı 1 işçi yaralı
Kahramanmaraş'ta, makine imalathanesindeki kazanda yapılan basınçlı test sırasında, patlama meydana geldi. Patlama anında kazanın üzerinde bulunan işçi Ejder Şanlıtürk'ün kolu kırıldı.
Egemenlik Mahallesi'ndeki makine imalathanesinde, saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, kazana basınç verilerek, test yapıldığı sırada patlama oldu. Kazanın üzerinde olan işçi Ejder Şanlıtürk, patlamanın şiddetiyle yere düştü. İhbarla imalathaneye gelen sağlık görevlileri, yaralanan Şanlıtürk'ü ilk müdahale sonrası ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ejder Şanlıtürk'ün kolunun kırıldığı belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. KAHRAMANMARAŞ Makine imalathanesinde kazan patladı 1 işçi yaralı
Kaynak: DHA
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