Kahramanmaraş Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

27 Kasım 2018 Salı 12:12



27 Kasım 2018 Salı 12:12

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama-kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara ve hava kuvvetlerine mensup halen aktif görevde olan 5 astsubay ve 1 öğretmenin yakalanması için Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı.Operasyonda 5 astsubay ile 1 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital delile el konuldu.Şüpheliler, operasyon merkezi Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - KAHRAMANMARAŞ