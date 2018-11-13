Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kahramanmaraş
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen, aralarında memur, özel sektör çalışanı ve öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş, Ankara
, Mersin
ve Elazığ
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kahramanmaraş