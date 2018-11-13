13 Kasım 2018, 14:00
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Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen, aralarında memur, özel sektör çalışanı ve öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Kahramanmaraş
13 Kasım 2018 Salı 14:00