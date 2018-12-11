Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kahramanmaraş
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kadın şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Kahramanmaraş, Ankara
, Adana
ve Gaziantep
'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların ev hanımı oldukları belirtildi.
Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 14:24