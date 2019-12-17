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Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:32Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgütün Adalet Bakanlığı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli dört ilde operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş'ta beş, Osmaniye'de iki, Elazığ'da ve Diyarbakır'da birer kişi gözaltına alındı.
Sekizi aktif görevli, biri ihraç edilmiş dokuz kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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