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Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

24.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:42Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı
merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Osmaniye illerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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