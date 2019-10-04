Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş
merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Adreslerde arama yapan ekipler, bir kalaşnikof tüfeği, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek ile silahlara ait 500 fişek ele geçirdi.
Bu arada, kalaşnikof tüfeğin zanlılardan birinin evinin müştemilatında yer alan bakır kazan içerisinde bulunduğu öğrenildi.