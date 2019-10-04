Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2019 16:04Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Adreslerde arama yapan ekipler, bir kalaşnikof tüfeği, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek ile silahlara ait 500 fişek ele geçirdi.
Bu arada, kalaşnikof tüfeğin zanlılardan birinin evinin müştemilatında yer alan bakır kazan içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:44 Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı
22:41 İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu
22:40 Dha yurt bülteni - 21
22:39 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)
22:38 Spor fenerbahçe-antalyaspor maçından fotoğraflar
22:36 Antalya için fırtına uyarısı
22:34 Zonguldak'ta sahte alkol operasyonu