Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2019 17:29
Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Adreslerde arama yapan ekipler, bir kalaşnikof tüfeği, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek ile silahlara ait 500 fişek ele geçirdi.
Bu arada, kalaşnikof tüfeğin zanlılardan birinin evinin müştemilatında yer alan bakır kazan içerisinde bulunduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:01 Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi
22:00 "Allah ile buluşturmamız gereken gençler var etrafımızda"
21:59 Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına yalanlama
21:58 İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 ölü
21:54 "Ülkemiz dünyanın en güvenilir gıda üreten ülkelerinden biri"
21:52 ABD'de Demokratların aday adayı Warren 24,6 milyon dolar bağış topladı
21:51 Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kamerada