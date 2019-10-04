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Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu 9 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu 9 gözaltıKAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 silah ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

04.10.2019 18:00
Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu 9 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 silah ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, İzmir, Adana ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
BAKIR KAZANDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerden H.Ç.'nin evinde bakır kazana saklanmış kalaşnikof silah ele geçirildi. Operasyonda kalaşnikof dışında 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 pompalı tüfek, 193 kalaşnikof mermisi, 231 tabanca mermisi, 79 tüfek fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü ile 7 tabanca şarjörü ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.
Diğer illerde yakalanan şüpheliler Kahramanmaraş'a getirildi. 9 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ö.A.'nın hastaneye koltuk değneğiyle gelmesi dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu 9 gözaltı

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

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