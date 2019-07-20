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Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

20.07.2019 18:46
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık takip sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılman aramalarda, 2 kilo 630 gram kubar esrar, 195 uyuşturucu hap ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.K, R.Y, M.M, Ş.Y, M.K, A.B. ve M.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.K, R.Y, M.M ve A.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Güncel

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