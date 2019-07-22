Haberler» Güncel» Haber

KAHRAMANMARAŞ MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, TARTIŞTIĞI MUHTARI ÖLDÜRDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mahalle muhtarı Hasan Kandil (56), tartıştığı minibüs şoförü Ömer B. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

22.07.2019 12:32
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mahalle muhtarı Hasan Kandil (56), tartıştığı minibüs şoförü Ömer B. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ömer B. ile muhtar Hasan Kandil yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Ömer B. yanındaki tabancayı çekerek Kandil'e ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Kandil'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kandil'in cansız bedeni, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan Ömer B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. KAHRAMANMARAŞ MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, TARTIŞTIĞI MUHTARI ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA
Kandil Dağı, Göksun, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:01   Leylek, buğday hasadı yapan çiftçinin peşinden ayrılmadı
13:00   Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüş
13:00   Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı
13:00   Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
12:59   Kayısı Festivali sona erdi
12:59   Pakdemirli: "Bu yapıların maliyeti düşük"
12:59   Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Açıklaması