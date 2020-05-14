KAHRAMANMARAŞ Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2)51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTIKahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor.

14.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:14
Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2)
51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI
Kahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.
Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. KAHRAMANMARAŞ Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Hüyüklü, Afşin, Güncel, Haber

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