KAHRAMANMARAŞ Öğrenciler de veliler de sosyal mesafeye uymadı

Öğrenciler de veliler de sosyal mesafeye uymadıKAHRAMANMARAŞ'ta yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrenciler ile veliler, sosyal mesafeye uymadı.

20.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:27
Öğrenciler de veliler de sosyal mesafeye uymadı
KAHRAMANMARAŞ'ta yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrenciler ile veliler, sosyal mesafeye uymadı.
LGS sınavı, Kahramanmaraş'ta 319 okulda 30 bin 519 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl farklı tedbirler alınan sınavda öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. 4 bin 830 öğretmenin görev aldığı kentte sınavın yapıldığı okullardan biri olan Abdurrahim Karakoç Ortaokulu'nda öğrenciler okula alınmadan maskeleri çöpe attırılıp yerlerini yenisi verildi.
UYARILAR SONUÇSUZ KALDI
Sınav nedeniyle öğrenciler okulun bahçesinde, veliler ise okulun dışında toplanırken, koronavirüs tedbirlerinin balında gelen sosyal mesafeye dikkat edilmedi. Hem öğretmenler hem de polislerin defalarca uyardığı öğrenciler ile velileri hiçbir şey yokmuş gibi aralarında hiçbir mesafe bırakmaması dikkat çekti. KAHRAMANMARAŞ Öğrenciler de veliler de sosyal mesafeye uymadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Koronavirüs, LGS, Güncel, Haber

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