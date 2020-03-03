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Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı

Öğrenciler Mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'Bahar' yazdıKAHRAMANMARAŞ'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı.

03.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:01
Öğrenciler Mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı
KAHRAMANMARAŞ'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi 'tan da Mehmetçiklere destek geldi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 800 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun bahçesinde toplandı. İlk olarak Fetih Suresi'nin okunduğu programda öğrencilerin bir bölümü bedenleriyle 'Bahar' yazarken, diğerleri de Türk bayrağı ile etrafını çevirdi. Komando marşının da okunduğu programda konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Türk askerinin hem sınır güvenliğini hem de mazlumları korumak adına Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.
Kahramanmaraş öğrenciler mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'bahar' yazdı

Bahar Kalkanı Harekatı, Kahramanmaraş, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


3.03.2020 18:24:28