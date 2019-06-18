KAHRAMANMARAŞ ORMAN YANGININDA 5,6 MİLYON LİRALIK ZARARIN KARŞILANMASI TALEBİ

Hatay'ın Belen ilçesinde patlayan elektrik trafosu nedeniyle çıkan ve 9 gün süren yangında 134 hektar orman arazisi yandı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, trafonun sahibi olan elektrik şirketi hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup, yangın nedeniyle oluşan 5,6 milyon lira zararın da tahsil edilmesini istedi.Belen ilçesinin Soğukoluk Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda 13 Eylül 2018'de patlama meydana geldi. Trafodan çıkan kıvılcımlar ormana sıçrayarak yangına neden oldu. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, köylüler ve jandarma da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını kontrol altına alıp söndürmek için 295'i yangın söndürme işçisi, 100'ü köylü, 50'si asker 475 kişi; 27 arazöz, 11 kamyonet, 10 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi olmak üzere toplam 85 araçla alevlere müdahale etti. 4 yangın söndürme uçağı ile 6 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, 9 gün sonra söndürülebildi.134 HEKTARDA 5,6 MİLYON LİRALIK ZARARYangın nedeniyle 134 hektar ormanlık alan ile 5 hektar tarım arazisi yandı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangının sorumlularının tespit edilip dava açılması için hemen çalışma başlattı. Çalışmanın sonunda elektrik dağıtım şirketi hakkında kamu davası açılması için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, savcılığa verdiği dilekçede kamu davasının açılmasının dışında 134 hektar ormanlık alanın yanması nedeniyle 2 milyon 681 bin 569,8 lira ağaçlandırma bedeli, 2 milyon 242 bin 854,72 lira söndürme gideri, 455 bin 400 lira fidandan idare zararı, 225 bin 104,85 lira emvalden idare zararı olmak üzere toplam 5 milyon 604 bin 929,37 liralık bir zarar oluştuğunu, bu zararın şirketten tahsil edilmesini talep etti.ALTINDAŞ TÜM MASRAFLARI TAHSİL EDİYORUZKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, ormanların korunmasının Anayasal güvence altında olduğunu, bu kapsamda da sorumluluklarında bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te 869 bin 129 hektar ormanlık sahayı korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Orman yangınlarında birinci önceliklerinin yangını kontrol etmek olduğunu, ardından da yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için çalışma başlattıklarını kaydeden Altındaş, şunları söylediSorumluların tespit edilmesi halinde de mahkemeye veriyoruz ve mahkeme neticesinde de gerekli hukuki işlemlere devam ediyoruz. Hem ceza hem de tazminat davaları açıyoruz. Bunlar; yapılacak ağaçlandırmanın bedeli noktasında yanan alanın büyüklüğüne göre, arazözlerimizin masrafları, işçilerimizin, helikopterlerimizin masrafları ve en önemlisi ağaçlandırma bedelleri, toprak hazırlama bedelleri, fidan bedelleri dahil yanan alanın ormanlaştırılması için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunların fiyatlarını belirleyip ilgilisinden tahsil etme yönüne gidiyoruz ve davayı bu şekilde açıyoruz. Yani yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için ne gerekiyorsa bunların tamamını biz ilgili şahıstan tahsil etme cihetine gidiyoruz. O nokta da davalarımızı devam ettiriyoruz, avukatlarımız vasıtasıyla da bu davaları sonuna kadar takip ediyoruz.'YANAN ALANLAR PEŞKEŞ ÇEKİLMİYOR'Alpaslan Altındaş, yanan alanlarla ilgili olarak da kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu da belirterek, Özellikle son zamanlarda büyük yangınlar çıkmakta ve bu yangınlar neticesinde de kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluşmakta, yanan alanların peşkeş çekildiği, binalar yapıldığı ve verildiği noktasında. Bu kesinlikle doğru değildir. Biz yanan alanları mutlaka ağaçlandırıyoruz diye konuştu.