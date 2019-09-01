Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

01.09.2019 22:54
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56   26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
23:55   Kadıköy'de beraberlik rüzgarı esti
23:51   Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
23:50   Dha yurt bülteni-21
23:50   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
23:49   Dha yurt bülteni-20
23:47   Bıçaklı kavga: 1 ölü