KAHRAMANMARAŞ Otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldüKAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz (55), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ Otomobilin çarptığı kadın öldü
19.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:49
Otomobilin çarptığı kadın öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz (55), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz'a, Kadir G. (21) yönetimindeki 46 FB 996 plakalı otomobil, çarptı. Cambaz, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredileirn ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cambaz, ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cambaz, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alınarak, merkeze götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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