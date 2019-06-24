24.06.2019 01:32
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KAHRAMANMARAŞ Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKAHRAMANMARAŞ'ta, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ateş (28), hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ateş (28), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.30 sıralarında, merkez Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z. (26) yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobille Ali Ateş yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücüsü M.Z.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAHRAMANMARAŞ Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Onikişubat , Ali Ateş , Güncel

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