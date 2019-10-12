Haberler » Güncel » Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya

Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran bir kampanya daha başlattı.

12.10.2019 14:13Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran bir kampanya daha başlattı.

Piazza, ziyaretçilerinin aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL'lik alışverişe, 30 TL yüklü "ParamClassic Kart" hediye ediyor. Ekstra avantaj sağlayan Param Classic Kart kampanyası stoklarla sınırlı.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurduklarında, içinde 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını danışma biriminden anında teslim alabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Milli Savunma Bakanı Akar: "Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilen vazifeyi tarihine ve...
16:05 Vatan partililerden trump'a protesto, harekata destek
16:05 Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (10)
16:05 Bolu'da gazeteciler bayrak dağıttı
16:04 Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna övgü yağdı
15:59 "Dünya Atabarı Oynuyor"projesinde Malatyalı öğrenciler göz doldurdu
15:59 Bartın Üniversitesi'nin projesiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor
12.10.2019 16:07:16