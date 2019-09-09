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Kahramanmaraş Piazza, harcadıkça kazandırıyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran bir kampanya daha başlattı.

09.09.2019 14:49 Kahramanmaraş Piazza, harcadıkça kazandırıyor
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran bir kampanya daha başlattı.

Piazza, ziyaretçilerinin aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL'lik alışverişe, 30 TL yüklü "ParamClassic Kart" hediye ediyor. Piazza'nın ekstra avantaj sağlayan Param Classic Kart kampanyası stoklarla sınırlı.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurduklarında, içinde 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını danışma biriminden anında teslim alabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

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