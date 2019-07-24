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KAHRAMANMARAŞ POLİSE ATEŞ AÇTI, YAKALANINCA 'ALKOLLÜYDÜM' DEDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y. yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı.

24.07.2019 16:04
KAHRAMANMARAŞ POLİSE ATEŞ AÇTI, YAKALANINCA 'ALKOLLÜYDÜM' DEDİ
KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y. yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Ekip otosunun zarar gördüğü olayın ardından yakalanan Hasan Y., Alkollüydüm normalde olsa yapmazdım. Pişmanım dedi. Polis ekipleri dün gece şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, Hasan Y. olduğu ortaya çıkan sürücü otomobilden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, polis otosuna isabet etti. Hasan Y. ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
'PİŞMANIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, Olay anında alkollüydüm, pişmanım. Normalde olsa yapmazdım dedi. Hasan Y. adliyeye sevk edildi.

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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