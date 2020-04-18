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KAHRAMANMARAŞ Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktı

Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktıKAHRAMANMARAŞ'ta, polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, cezaevi firarisi yakalandı.

18.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:23
Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, cezaevi firarisi yakalandı. Hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Salman Kaya'nın 5 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte denetimlerini sürdüren polis, Namık Kemal Mahallesi Yavuz Caddesi'nde 46 DZ 217 plakalı otomobilin sürücüsüne, 'dur 'ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 3 kişi bulunan otomobil kaçmaya başladı. Başlayan kovalamaca sonunda polis, otomobili havaya ateş ederek durdurdu.
3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA
Otomobil sürücüsünün Savaş Taş, beraberindekilerin de Salman- Halil Kaya kardeşler olduğu saptandı. Salman Kaya'nın cezaevi firarisi olduğu, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Salman Kaya gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Savaş Taş ve Halil Kaya'ya da 3'er bin 150'şer lira idari para cezası verildi. Taş'a ayrıca 'dur ihtarına uymama', 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'ehliyetini yanında bulundurmamak' ve 'sigortasız araç kullanmak'tan toplam 1128 lira trafik cezası yazıldı.
Otomobil, trafik sigortası olmaması nedeniyle otoparka çekildi. KAHRAMANMARAŞ Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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