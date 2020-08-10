KAHRAMANMARAŞ Şehit polis memuru Gül’ün cenazesi, Kahramanmaraş’a getirildi

Şehit polis memuru Gül'ün cenazesi, Kahramanmaraş'a getirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Gül'ün (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Yüksekova ilçesinde yakıt ikmaline giden zırhlı aracın kaza yapmasıyla şehit olan polis memuru Osman Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Kahramanmaraş Havaalanı'nda şehidin cenazesini; Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin babası Mehmet Ali, annesi Cennet Gül, yakınları ve polisler karşıladı.

Bekar olan ve 9 kardeşi bulunan Osman Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlardan taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Andırın İlçesine götürüldü.

Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası, annesi ve kardeşlerini cenazeyi karşılayan protokol üyeleri teselli etti.