KAHRAMANMARAŞ Sınavdan çıkanlara dondurma sürprizi

Sınavdan çıkanlara dondurma sürpriziKAHRAMANMARAŞ'ın dünyaca ünlü dondurma markası MADO, YKS'den çıkan öğrencilere tescilli Maraş Dondurması ikram etti.

28.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:27
Sınavdan çıkanlara dondurma sürprizi
KAHRAMANMARAŞ'ın dünyaca ünlü dondurma markası MADO, YKS'den çıkan öğrencilere tescilli Maraş Dondurması ikram etti.
Kahramanmaraş'ta dün ve bugün gerçekleşen YKS sona erdi. Sınavla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının da kalktığı kentte sınavdan çıkan öğrenciler dondurma sürprizi ile karşılaştı. Aynı zamanda öğretmen olan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, öğrencilere dondurma ikram etti. Külahla dondurma ikram ettiği öğrencilere sınavlarının nasıl geçtiğini de soran Kanbur, "Öğrencilerimize moral vermek için dondurma ikram ettim. Kendilerine sorduğumda sınavın iyi geçtiğini söylediler ve bir eğitimci olarak bu da beni mutlu etti. Onlara moral vermek için dondurma ikram ettik" dedi.
'ALLAH 4 ŞIK ARASINDA BIRAKTI BENİ'
Öğrenciler de dondurma için Erdal Kanbur'a teşekkür etti. Sınavı değerlendiren öğrencilerden biri sınavın o zor olduğunu belirterek, "Sınav çok zordu, geçen sene daha kolaydı. Allah'a dua ettim beni 2 şık arasında bırak diye, 4 şık arasında bıraktı" dedi. KAHRAMANMARAŞ Sınavdan çıkanlara dondurma sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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