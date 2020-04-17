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KAHRAMANMARAŞ Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı

Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtıKAHRAMANMARAŞ'ta Recep Abacı, sosyal medya üzerinden tartıştığı Süleyman Karaçalı'yı tabancayla vurarak, ağır yaraladı.

17.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:44
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı
KAHRAMANMARAŞ'ta Recep Abacı, sosyal medya üzerinden tartıştığı Süleyman Karaçalı'yı tabancayla vurarak, ağır yaraladı. Karaçalı hastaneye kaldırılırken, kaçan Abacı'yı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Abacı ile Süleyman Karaçalı henüz bilinmeyen nedenle sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abacı, Karaçalı'nın evinin önüne gitti. Burada da devam eden tartışma kavgaya dönüşünce Recep Abacı tabanca ile Süleyman Karaçalı'ya ateş etti. Abacı otomobiliyle olay yerinden kaçarken, Karaçalı bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karaçalı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Abacı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
KAHRAMANMARAŞ Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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