Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Can'a Ziyaretler

22 Kasım 2018 Perşembe 13:29



22 Kasım 2018 Perşembe 13:29

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı ziyaret etti.KSÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleştirilen ziyarette, Kınık'a Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu ve Kızılay yetkilileri eşlik etti.Rektör Can, ziyarette, Türk insanının yardımseverliğini dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Tük Kızılay'ının değerli genel başkanını Kahramanmaraş'ta ve üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kızılay ile birçok önemli projeye birlikte imza attıklarını belirten Can, Kızılay'ın desteğiyle KSÜ bünyesinde kurulan Giysi Bankası vasıtasıyla yaklaşık 2 bin öğrenciye 6 bin 750 parça giysi yardımı yaptıklarını, bu yıl sağlanan yeni giysilerle bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da Rektör Can'a misafirperverliği için teşekkür etti, önümüzdeki yıllarda da KSÜ ile yürütülen başarılı çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.