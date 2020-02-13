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Kahramanmaraş'ta 110 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 110 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

13.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:59Kahramanmaraş'ta 110 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 110 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Merkez Onikuşubat ve başta olmak üzere , , Ekinözü, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Söz konusu ilçelerdeki çoğunluğu kırsal 110 mahalleye ulaşılamıyor.
Kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri yol açma çalışmalarını sürüyor.
Öte yandan Kahramanmaraş Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların "düşük görüş" yüzünden karşılıklı iptal edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Elbistan, Nurhak, Güncel

Kaynak: AA

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