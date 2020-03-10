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Kahramanmaraş'ta 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Kahramanmaraş'ta 12 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş 'ta hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Kentte, hırsızlıktan aranan ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Murat Ç, Yusuf A, Durdu Mehmet A, Emre D, Tuncay D, Musa Y, Yakup A, Osman Y, Devlet Y, Bilal K, İsa E. ve O.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve çeşitli yerlerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil, 100 akü, 5 su saati, 1 tablet bilgisayar, 2 kaynak makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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