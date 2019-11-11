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Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluştuTarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:45
'ta 222 bin fidan toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Çınarlı mevkiindeki etkinliğe Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte saatler 11.11'i gösterdiğinde çalan düdükle 19 noktada 221 bin fidan toprakla buluştu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, kendi sorumluluk sahaları olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te 500 bin 400 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Çınarlı mevkiindeki törene 2 bin 500 kişinin katıldığını ifade eden Koç, Bu sahada 2 bin 500 civarında kişi törenimize katıldı, 222 bin civarında fidanımızı toprakla buluşturuyoruz aynı anda. Orman Bölge Müdürlüğü olarak da 45 noktada bayram havasında dikim töreni yaptık. 500 bin 400 fidanı sorumluluk sahamız olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te toprakla buluşturduk. Ayrıca vatandaşlarımızın www.gelecegenefes.com da sahiplendiği fidan sayısı da 580 bini geçmiş durumda. Biz bu 80 bin fidanı da Kasım ayı içerisinde toprakla buluşturmuş olacağız diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA


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