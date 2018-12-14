Kahramanmaraş'ta 28 Güvenlik Korucusu İçin Yemin Töreni

14 Aralık 2018 Cuma 14:56



14 Aralık 2018 Cuma 14:56

Kahramanmaraş'ta eğitimlerini başarıyla tamamlayan 28 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görev alacak korucular, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen törende masa üzerindeki Türk bayrağına ve silaha el basıp yemin etti. Güvenlik korucularına silahları protokol heyeti tarafından verildi.İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, törende yaptığı konuşmada, "28 güvenlik korucumuzun ant içme törenini büyük bir gururla izledik. Kahraman güvenlik korucularımız, andınız kutlu olsun. Bu görkemli tabloyu oluşturarak dosta güven, düşmana korku veren sizleri yüksek bir heyecan ve coşkuyla selamlayan evlatlarımız milletimizin gurur kaynağıdır. Güvenlik güçlerimize bu değerli gençleri kazandıran sizleri şükran duyguları ve saygıyla selamlıyorum. Evlatlarınızla, kardeşlerinizle, eşlerinizle ne kadar gurur duysanız azdır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ