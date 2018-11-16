Kahramanmaraş'ta 3,1 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.23'de merkez üssü Çağlayancerit olan 3,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikten geldiği belirlendi.
Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü ilçenin Küçüküngüt Mahallesi'nde meydana gelen depremle ilgili yaptıkları araştırmada olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.
AFAD,Çağlayancerit,Kahramanmaraş