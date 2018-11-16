Kahramanmaraş'ta 3,1 Büyüklüğünde Deprem

16 Kasım 2018 Cuma 09:55



16 Kasım 2018 Cuma 09:55

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.23'de merkez üssü Çağlayancerit olan 3,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikten geldiği belirlendi.Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü ilçenin Küçüküngüt Mahallesi'nde meydana gelen depremle ilgili yaptıkları araştırmada olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.