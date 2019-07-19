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Kahramanmaraş'ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.07.2019 20:47 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Çağlayancerit ilçesinde 3,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun da bulunmadığını, güvenlik birimlerinin ise çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, AFAD, Güncel

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