Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (2) - Yeniden

KAHRAMANMARAŞ'ta, ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, 2 eve daha sıçradı. Alevlerin sardığı 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Yangında evi yananlardan Selahattin Demir, uzun süre gözyaşı döktü.Fevzipaşa Mahallesi 27005 Sokak'taki ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 eve daha sıçradı. Yangını görenler, çeşme hortumuyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeden de yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 3 ev, yanarak, kullanılamaz hale geldi. Evlerden 2'sinin boş olduğu belirtilirken, diğer evde yaşayan Selahattin Demir'in eşiyle birlikte yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenildi. Haberi alıp, dönen Demir, evinin yandığını öğrenince gözyaşı döktü. Selahattin Demir'i, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.Fevzipaşa Mahallesi'nin muhtarı Sıddık Gemci, yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "3 ev yandı. Sit alanı içinde olan, 2'si boş 1'i oturulan ev. Eski ahşap yapı olduğu için yangın büyük sıkıntı yarattı. Mahallem, eski mahalle ve bunun gibi evler çok" dedi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.