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Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı

Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandıKAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde askeri, aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 uzman çavuş yaralandı.

27.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:25
Kahramanmaraş 'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde askeri, aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 uzman çavuş yaralandı. Bir süre sonra aynı bölgede uzman çavuş V.D., yönetimindeki otomobilindeki otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. Yaralı 3 asker hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Kent merkezine giden askeri araç, Beyoğlu Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan ve yaralanan 2 uzman çavuş ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DİREĞE ÇARPAN UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI
Askeri aracın devrilmesinin kısa bir süre sonra aynı noktada uzman çavuş V.D. yönetimindeki 46 E 5963 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan V.D., ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavisi süren 3 uzman çavuşun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kahramanmaraş’ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

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Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı

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